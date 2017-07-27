العلماء: نظام غذائي متوسطي يحسن وظائف الدماغ

أفاد الباحثون في مقال نشر في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، أن حمية البحر الأبيض المتوسط تحسن وظائف المخ في سن الشيخوخة.

واتضح أن حمية البحر الأبيض المتوسط، وبالأخص بعض مكوناته مرتبطة مع زيادة احتمال الحفاظ على صفاء الذهن في سن الشيخوخة وتجنب تطور خرف الشيخوخة أو أمراض الأعصاب.

وقد وجد الأطباء في السنوات الأخيرة، عدة صفات إيجابية لحمية البحر الأبيض المتوسط، وهذا يفسر لما سكان بعض مناطق إيطاليا وبلدان أخرى في المناطق الجنوبية من أوروبا يتميزون بطول العمر.

على سبيل المثال، اكتشف العلماء، قبل عامين، أن تناول الكثير من الفواكه والخضروات وزيت الزيتون وغيرها من مكونات مأكولات البحر الأبيض المتوسط ​​يقلل بشكل ملحوظ من احتمالات الإصابة بسرطان الرحم والثدي لدى النساء، واكتشف قبل عام أن مثل هذا النظام الغذائي يقلل بشكل ملحوظ أيضا من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والبدانة.