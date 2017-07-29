"مايكروسوفت" تقتبس من "أبل" منتجات "عصرية" جديدة

اقتبست شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، من منافستها "أبل"، ما وصفته مواقع تكنولوجية عديدة بأنها منتجات "عصرية" جديدة.

وقال موقع "إنجادجيت" التكنولوجي إن الشركة الأمريكية كشفت النقاب عن لوحة مفاتيح وماوس (فأرة) عصريين يواكبان وينافسان منتجين سبق وأطلقتهما "أبل".

وأطلقت "مايكروسوفت" على منتجيها الجديدين لقب "مودرن"، نظرا لصغر حجميهما وإمكانياتهما الكبيرة، وإمكانية عملهما على حاسبها اللوحي "سرفس برو".

ويظهر الفيديو، كيف أن لوحة مفاتيح "مايكروسوفت" الجديدة تم تصنيعها من الألمونيوم غير قابل للصدأ، وغير الناقل للكهرباء أيضا والطلاء الذي لا يسمح بمسح الكتابات الموجودة عليه.

كما أنه تم تزويد اللوحة أيضا بمستشعر لبصمة الأصابع بين زري "ART"، و"CTRL"، وهو ما يمكنها من فتح أي جهاز سواء لوحي أو محمول أو شخصي بسهولة ويسر.

كما أن الماوس الجديد تم تزويده بتقنية العمل اللاسلكي، بأقل قدر من الطاقة، ما يجعلها لا تحتاج إلى الشحن إلا بعد فترات طويلة.

ومن المتوقع أن يتم طرح المنتجين بصورة رسمية للجمهور خلال 4 أشهر، بسعر 130 دولار للوحة المفاتيح و50 دولار للماوس.