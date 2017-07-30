آبل ستعلن التزامها بـ"جدار الحماية العظيم" في الصين

وفي كانون الثاني/ يناير أقرت بكين قوانين تسعى لحظر كل الشبكات الافتراضية الخاصة التي لم تقرها جهات الرقابة بالبلاد. ويتعين على الشبكات التي تقرها السلطات استخدام البنية التحتية الحكومية للشبكات.
وأكدت متحدثة باسم آبل في بيان اليوم الأحد أن الشركة ستحذف كل التطبيقات التي لا تلتزم بالقانون من على متجر التطبيقات في الصين.
وقالت شركة "إكسبرس في.بي.إن" إنها تلقت إخطارا من آبل يفيد بأن برنامجها سيحذف من على متجر التطبيقات في الصين "لأنه يشمل محتوى تعتبره الصين غير قانوني".
وأضافت الشركة في بيان "نشعر بخيبة أمل بسبب هذا التطور إذ يمثل أعنف إجراء تتخذه الحكومة الصينية حتى الآن لمنع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة. نحن منزعجون لرؤية آبل تساعد في جهود الرقابة الصينية".
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