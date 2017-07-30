آبل ستعلن التزامها بـ"جدار الحماية العظيم" في الصين

قالت شركة "آبل" إنها ستحذف خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة من على متجرها للتطبيقات في الصين وهو ما أثار انتقادات من مقدمي هذه الخدمة الذين يتهمون شركة التكنولوجيا العملاقة بالرضوخ للضغط من جهات الرقابة على الإنترنت في بكين. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

© REUTERS/ Yuya Shino ترامب يكشف بماذا وعدته شركة "آبل"

وتسمح خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة للمستخدمين بتجاوز ما تسميه الصين "جدار الحماية العظيم" بهدف تقييد الدخول إلى مواقع الإنترنت خارج البلاد.

وفي كانون الثاني/ يناير أقرت بكين قوانين تسعى لحظر كل الشبكات الافتراضية الخاصة التي لم تقرها جهات الرقابة بالبلاد. ويتعين على الشبكات التي تقرها السلطات استخدام البنية التحتية الحكومية للشبكات.

وأكدت متحدثة باسم آبل في بيان اليوم الأحد أن الشركة ستحذف كل التطبيقات التي لا تلتزم بالقانون من على متجر التطبيقات في الصين.

وقالت شركة "إكسبرس في.بي.إن" إنها تلقت إخطارا من آبل يفيد بأن برنامجها سيحذف من على متجر التطبيقات في الصين "لأنه يشمل محتوى تعتبره الصين غير قانوني".

وأضافت الشركة في بيان "نشعر بخيبة أمل بسبب هذا التطور إذ يمثل أعنف إجراء تتخذه الحكومة الصينية حتى الآن لمنع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة. نحن منزعجون لرؤية آبل تساعد في جهود الرقابة الصينية".