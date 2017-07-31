العلماء يحذرون الإنسانية من نفاد الموارد الطبيعية

حذر خبراء الإنسانية أن جميع موارد هذا الكوكب سوف تستنفد من 2 أغسطس/ آب، وستبدأ علاقة سلف ودين مع كوكب الأرض. وذلك وفقا للخبراء الذين يراقبون الموارد الطبيعية المتجددة.

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ووفقا لمنشور " أ أو نيوز"، ستتابع الإنسانية استهلاك كميات أكبر من الموارد المساعدة لتلبية احتياجاتهم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى كارثة في المستقبل، فالأرض لن يكون لديها الوقت لإعادة تكوين الموارد الطبيعية.

وقد حدد الخبراء أنه في هذه اللحظة يستخدم الناس الموارد الموجودة على 1.7 من كوكب الأرض، وفي عام 2030 الرقم سيقترب إلى 2. ويعتقد العلماء أنه من الضروري إنتاج موارد بديلة لتجنب استنزاف الأرض.