باحث روسي يحل لغز مثلث برمودا

أعلن الباحث الروسي، فالنتين ديغتيريف، أنه حل لغز مثلث برمودا المشهور.

وقال الباحث للصحفيين إنه تمكن من حل لغز مثلث برمودا. ونفهم من كلمة مثلث برمودا أنه منطقة محدودة في المحيط الأطلسي، وتشبه الشكل الهندسي للمثلث. هذه المنطقة اكتسبت منذ زمن بعيد شهرة بأنها "خارقة" لأن الطيارات والسفن كانت تختفي هناك.

وأضاف الباحث لموقع "زفيزدا" الروسي أنه مهتم بهذه المنطقة، وفحص صور ناسا. ورأى فيها تجمعات مختلفة في قاع المحيط، وتشبه هذه التجمعات التلال.

ويعتقد الباحث أن تحت المنطقة يوجد مدينة كاملة، بنتها كائنات فضائية. ووفقا له إن هذه التضاريس الجبلية في قاع المحيط هي السبب في احتفاء السفن وغيرها.