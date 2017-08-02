مفاجأة...أول هاتف في العالم بخمس كاميرات

فجرت شركة صينية رائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية مفاجأة مدوية، بإطلاقها أول هاتف ذكي في العالم مزود بخمس كاميرات.

أطلقت شركة "فيفو" الصينية الرائدة هاتفها الجديد "إكس بلاي 7" الذي تم تزويده بثلاث كاميرات خلفية مدعمة بمستشعرات قوية قد تجعلها أقوى كاميرا في العالم، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التكنولوجي المتخصص.

ولم تكتف "فيفو" بذلك فقط، بل زودت هاتفها أيضا بكاميراتين أماميتين، توفران زاوية التقاط صور أوسع، ما يجعل هاتفها "فريد من نوعه"، على حد قول الموقع.

Vivo Xplay 7 Live images #Leaked with Five Camera and on-display Fingerprint sensor https://t.co/r85AR7qAdE pic.twitter.com/CYDT11zxT0 — UpcomingInfo.com (@upcoming_info) August 2, 2017

وتم دعم الهاتف أيضا بمستشعر لبصمات الأصابع على الشاشة اللمسية الخاصة بالهاتف.

The Vivo Xplay 7 could feature five cameras and an under-display fingerprint sensor https://t.co/tQJPQRVd5I pic.twitter.com/ydJKrY0Ji6 — 91mobiles (@91mobiles) August 2, 2017

ولم تقدم الشركة الصينية بعد كافة المواصفات الداخلية الخاصة بالهاتف أو السعر المتوقع طرحه به، ولكن وعدت "فيفو" أن تقدم كافة التفاصيل الخاصة بهاتفها "الأسطوري" في وقت لاحق.