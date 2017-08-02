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18:21 02 أغسطس/ أب 2017
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    هاتف آيفون

    ليست شائعات أو تسريبات...هذا هو "آيفون 8" المرتقب

    © REUTERS/ ADNAN ABIDI
    علوم
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    نشر موقع "بي جي آر" الصيني التكنولوجي المتخصص، تقريرا حصريا عن معلومات وصفها بالحقيقية عن هاتف "آيفون 8" المرتقب، مشيرا إلى أن تلك المعلومات لا تندرج تحت بند "شائعات أو تسريبات".

    غوغل
    © REUTERS/ Lucy Nicholson
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    وأشار الموقع الصيني إلى أنه تمكن من مصادره من إلقاء نظرة كاملة متفحصة لهاتف "آيفون 8" من مصادرها داخل مصانع شركة "آبل" الأمريكية.

    ومن المتوقع أن تكشف الشركة الأمريكية عن هاتفها بصورة رسمية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

    ويظهر من تصميم الهاتف المرتقب أن "آبل" اعتمدت تصميم جديد كليا لأول مرة منذ 3 سنوات، وأبرزها تطويرها الشاشة اللمسية، واعتمادها على شاشة "أوليد".

    وأوضحت أن الشركة الأمريكية زودت هاتفها بهيكل قوي متميز، حيث دعمت الحواف المنحنية بالفولاذ المقاوم للصدأ، فيما زودت الجهة الأمامية والخلفية بطبقة من الزجاج المقاوم للخدش والكسر والصدمات.

    وتم صقل الجهاز بالكامل باللون الأسود، بحيث يعطي شكلا مريحا، ويتيح الفرصة لمتابعة الشاشة اللمسية بكافة تفاصيلها دون أي عائق.

    وتم تصميم الهاتف بحيث يكون بنظام "من الحافة إلى الحافة"، أي أن الشاشة اللمسية ستملأ كل الجهة الأمامية، بالتالي لن يتواجد زر "الهوم" الشهير بهواتف "آيفون 8".

    واختارت الشركة الجزء العلوي من "آيفون 8" ليكون به سماعة الأذن وسماعة الاتصالات وأجهزة الاستشعار والكاميرا الأمامية.

    آيفون
    © AFP 2017/ JOHANNES EISELE
    كاميرا "غير مسبوقة" في "آيفون 8"
    وتخسر شاشة "آيفون 8" بعض العرض الذي كان موجودا في هاتف "آيفون 7 بلس" في مقابل أن يكون سهل الاستخدام.

    ودمجت "آبل" مستشعر بصمة الأصابع الخاص بها في زر الطاقة، الذي يشغل الهاتف، الذي أصبح أكبر حجما على جانب الجهاز.

    ويظهر "آيفون 8" بكاميراتين خلفيتين مدعومة بعدسة جديدة فائقة الدقة.

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