ليست شائعات أو تسريبات...هذا هو "آيفون 8" المرتقب

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الأمريكية عن هاتفها بصورة رسمية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
ويظهر من تصميم الهاتف المرتقب أن "آبل" اعتمدت تصميم جديد كليا لأول مرة منذ 3 سنوات، وأبرزها تطويرها الشاشة اللمسية، واعتمادها على شاشة "أوليد".
Influential Apple blogger 'Boy Genius' says the iPhone 8 mockup he got is '99% the phone' https://t.co/EzEMFNnO1r pic.twitter.com/IluwKJc0Pl— Toronto Sumitomo (@TorontoSumitomo) August 2, 2017
وأوضحت أن الشركة الأمريكية زودت هاتفها بهيكل قوي متميز، حيث دعمت الحواف المنحنية بالفولاذ المقاوم للصدأ، فيما زودت الجهة الأمامية والخلفية بطبقة من الزجاج المقاوم للخدش والكسر والصدمات.
وتم صقل الجهاز بالكامل باللون الأسود، بحيث يعطي شكلا مريحا، ويتيح الفرصة لمتابعة الشاشة اللمسية بكافة تفاصيلها دون أي عائق.
Mobile — Smartphone:IPhone 8 Mockup Gives A Sense Of Its Design… https://t.co/ws5MwewsYs #mobiles pic.twitter.com/H8vQP21Lge— Mobile PhoneMag (@Mobile_PhoneMag) August 1, 2017
وتم تصميم الهاتف بحيث يكون بنظام "من الحافة إلى الحافة"، أي أن الشاشة اللمسية ستملأ كل الجهة الأمامية، بالتالي لن يتواجد زر "الهوم" الشهير بهواتف "آيفون 8".
Mockup of the iPhone 8 design! pic.twitter.com/zpNG9FVGhj— XtremeTxch📱 (@XtremeTxch) July 31, 2017
واختارت الشركة الجزء العلوي من "آيفون 8" ليكون به سماعة الأذن وسماعة الاتصالات وأجهزة الاستشعار والكاميرا الأمامية.
ودمجت "آبل" مستشعر بصمة الأصابع الخاص بها في زر الطاقة، الذي يشغل الهاتف، الذي أصبح أكبر حجما على جانب الجهاز.
ويظهر "آيفون 8" بكاميراتين خلفيتين مدعومة بعدسة جديدة فائقة الدقة.
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