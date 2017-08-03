تسجيل
11:06 03 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    مواطن من السعودية خلال العاصفة الرملية

    العلماء: دول الخليج ستكون غير قابلة للحياة قريبا جدا

    © AP Photo/ Hassan Ammar
    علوم
    انسخ الرابط
    0 50310

    يقول العلماء في مقال نشر في مجلة "سيانس أدفانسيس"، إن هناك زيادة في درجة الحرارة وارتفاع حاد في نسبة الرطوبة في الغلاف الجوي جعل كل من الهند وجنوب شرق آسيا، غير صالحة للحياة البشرية.

    ويقول الفاتح الطاهر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "يعيش نحو 1.5 مليار نسمة في هذه المنطقة، وتعتمد حياة معظمهم على أراضيهم الزراعية الخاصة، التي تحتاج للعناية اليومية، تحت الشمس، مما يجعل شعب جنوب آسيا أكثر عرضة لتغير المناخ".

    ترامب وماكرون
    © REUTERS/ GONZALO FUENTES
    ترامب يعد ماكرون بإعادة التفكير في انسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ

    كما لاحظ الطاهر وزملاؤه أن نحو ثلاثة أرباع الناس في جنوب آسيا، اليوم، يعيشون في المناطق التي لن تكون مناسبة للحياة بعد قرن. وتوصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد محاولة لمعرفة كيفية تغيير ما يسمى بـ "درجة حرارة المصباح الرطب" في السنوات الـ 100 المقبلة في الهند وبنغلاديش وباكستان والدول المجاورة لها.

    وأوضح العلماء أن "درجة حرارة المصباح الرطب " التي يشير إليها الجيولوجيون وخبراء علم المناخ تتألف من عاملين — درجة حرارة الوسط المحيط والرطوبة المصاحبة. وهذا يعني أنه إذا ارتفعت العلامة  إلى حد معين فلن تقدر أي مادة على تبريد نفسها عن طريق تبخير الرطوبة من سطحها.

    هذه الخاصية مهمة جدا بالنسبة للإنسان، فتبريد الجسم يتم عن طريق تبخير العرق من على سطح الجلد. ووفقا لذلك، وإذا كانت "درجة حرارة الهواء الرطب" أكبر من 35 درجة مئوية، فسيتعرض الإنسان إلى ارتفاع درجة حرارة جسمه يليه ضربة شمس ووفاة في غضون بضع ساعات في حال عدم وجود تبريد خارجي.

    وذكر الطاهر قبل عامين، أن دول الخليج ستقطع هذه العلامة بشكل سريع جدا، وذلك في غضون 70 سنة من هذا القرن، في حال عدم الالتزام باتفاق المناخ الباريسي.

    وأكد الطاهر أن مسألة الاحتباس الحراري ينبغي أن تكون من مهام سكان الهند. فتعد الهند، جنبا إلى جنب مع الصين، واحدة من "الموردين" الرئيسيين للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، الذي يستمر بالنمو، على خلاف الدول الغربية المتقدمة التي تنقص من توريد هذه الغازات إلى الغلاف الجوي.

    و خلص العلماء أن عدم الرغبة في مكافحة التغير المناخي لأنها ستؤدي إلى تباطؤ في نمو اقتصاد الهند، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة جدا لمواطنيها في المستقبل القريب.

    انظر أيضا:

    بيان قمة مجموعة العشرين يظهر الخلاف مع أمريكا بشأن المناخ
    ميركل تدعو لمضاعفة جهود مكافحة تغير المناخ
    اليابان تأسف لانسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ
    الكلمات الدلالية:
    التغير المناخي, درجة الحرارة, اتفاقية باريس حول المناخ, جنوب آسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    القوات المظلية الروسية في ستافروبل
    "نحن ولا قوة غيرنا!"... القوات المظلية الروسية
    إخراج ممتلكات السفارة الأمريكية من البيت الصيفي والمستودع الواقعان في موسكو
    طيري يا أمريكا...طيري
    نتائج العمليات العسكرية للقوات الجوية الفضائية الروسية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا
    بالأرقام...نتائج العمليات العسكرية في سوريا

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك