علماء: مرض السكري ينتقل عن طريق نقل الدم

أجرى علماء أبحاث وخلصوا إلى أن مرض السكري النوع الثاني (داء السكري غير المعتمد على الإنسولين) قادر على الانتقال من جسم إلى آخر عن طريق نقل الدم أو نتيجة لتناول اللحوم.

© Fotolia/ Karandaev العلماء يكشفون صلة عجيبة بين شرب الكحول ومرض السكري

ولتأكيد صحة النظرية، قام العلماء القائمين على المشروع بإجراء تجاربهم على الفئران المخبرية، حيث قاموا بحقن الفئران ببروتينات مصابة في أنسجة غدة البنكرياس، عندها بدأت أعراض المرض تظهر على الفئران خلال أسبوع.

ويعتقد بعض العلماء أن نظرية انتقال مرض السكري وإمكانية انتقال العدوى عن طريق نقل الدم، ينبغي التعامل معها بحذر. حيث يوجد هناك آلية يمكن أن تفسر انتشار الأمراض المختلفة عبر الأنسجة.

وفي وقت سابق، كشف علماء من الولايات المتحدة خلال أبحاث عن وجود صلة مباشرة بين مرض السكري وتطور مرض الزهايمر. وتبين أن الكولسترول يؤثر على عمل الخلايا العصبية.