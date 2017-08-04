"غوغل" تعرض 30 مليار دولار للاستحواذ على تطبيق تراسل شهير

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن شركة "غوغل" الأمريكية قدمت عرضا وصلت قيمته لـ30 مليار دولار أمريكي للاستحواذ على تطبيق تراسل ودردشة شهير.

© Fotolia/ Tomasz Zajda "غوغل" تسمح بالوصول إلى أجهزتها الكمومية

وأشار موقع "بزنيس إنسايدر" إلى أن "غوغل" قدمت عرضا بـ30 مليار دولار للاستحواذ على تطبيق التراسل الشهير "سناب شات"، الذي ضاع صيته وزادت شعبيته في الآونة الأخيرة.

وقالت مصادر من داخل الشركة الأمريكية إن "غوغل" تسعى من خلال استحواذها على "سناب شات" وضع قدم داخل سوق مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فشلت مواقعها مثل "غوغل بلس" من تحقيق شعبية تذكر.

Google reportedly offered $30 billion to acquire Snapchat https://t.co/fOASlu6IT3 pic.twitter.com/Tiu2ph8hvY — TechCrunch (@TechCrunch) August 4, 2017

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وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تجري بصورة غير رسمية من نهاية عام 2016، ولكن قد تبدأ مفاوضات رسمية قريبا، خاصة بعد طرح "سناب شات" للاكتتاب العام.

Google Wanted to Acquire Snapchat for $30 Billion in 2016 https://t.co/PtydaAz3Ed pic.twitter.com/Vc2069RXtp — Elit Cases (@elitcases) August 4, 2017

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ولكن أكدت المصادر أن ما يعوق الصفقة، هو أن الرئيس التنفيذي لسناب شات، إيفان شبيجل، غير مهتم بنقل ملكية الشركة إلى "غوغل" أو أي شركة أخرى، حتى بعد انخفاض القيمة السوقية للشركة الناشئة بعد طرحها للاكتتاب العام إلى 15 مليار دولار، بعدما كانت قيمتها 30 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.

ورفضت "غوغل" التعليق على تلك التقارير.