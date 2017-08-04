"غوغل" تعرض 30 مليار دولار للاستحواذ على تطبيق تراسل شهير

وقالت مصادر من داخل الشركة الأمريكية إن "غوغل" تسعى من خلال استحواذها على "سناب شات" وضع قدم داخل سوق مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فشلت مواقعها مثل "غوغل بلس" من تحقيق شعبية تذكر.
Google reportedly offered $30 billion to acquire Snapchat https://t.co/fOASlu6IT3 pic.twitter.com/Tiu2ph8hvY— TechCrunch (@TechCrunch) August 4, 2017
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تجري بصورة غير رسمية من نهاية عام 2016، ولكن قد تبدأ مفاوضات رسمية قريبا، خاصة بعد طرح "سناب شات" للاكتتاب العام.
Google Wanted to Acquire Snapchat for $30 Billion in 2016 https://t.co/PtydaAz3Ed pic.twitter.com/Vc2069RXtp— Elit Cases (@elitcases) August 4, 2017
ولكن أكدت المصادر أن ما يعوق الصفقة، هو أن الرئيس التنفيذي لسناب شات، إيفان شبيجل، غير مهتم بنقل ملكية الشركة إلى "غوغل" أو أي شركة أخرى، حتى بعد انخفاض القيمة السوقية للشركة الناشئة بعد طرحها للاكتتاب العام إلى 15 مليار دولار، بعدما كانت قيمتها 30 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
ورفضت "غوغل" التعليق على تلك التقارير.
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