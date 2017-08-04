علماء أمريكيون يزفون بشرى سارة لمحبي الكحول

توصل علماء أمريكيون من خلال دراسة قاموا بها، إلى أن تناول البيرة والنبيذ، يمكن أن يساعد في عدم الإصابة بالزهايمر مع تقدم العمر.

© Fotolia/ Karandaev العلماء يكشفون صلة عجيبة بين شرب الكحول ومرض السكري

الدراسة التي قام بها علماء من جامعة "كاليفورنيا" في سان دييغو، توصلوا إلى أن شرب هذه المشروبات الكحولية بكميات محدودة قد تقي من خطر الزهايمر.

وبحسب الدراسة التي أجريت على 1400 شخص على مدار 25 عاما، توصلوا الى أن شرب كميات تتراوح بين 100-150 مل تقلل من خطر احتمال حصول مشاكل في عمل الدماغ.

العلماء أكدوا في دراساتهم على ضرورة الحفاظ على كميات محدودة من الكحول، لأن الإفراط سيؤدي لمشاكل صحية تتعدى عمل الدماغ، فتؤثر على عمل الكلى والقلب، لتصبح السبب في حدوث أمراض قاتلة.