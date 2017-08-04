البشرية إلى اندثار بسبب الرجال

أجرى العلماء دراسة، خلصوا فيها إلى أن البشرية ينتظرها الاندثار والسبب في ذلك الرجال.

يعتقد الخبراء أن الرجال لا يستطيعون تقديم محتوى وراثي ذو جودة عالية، ولهذا السبب فإن عدد الولادات في تناقص مستمر، وفقا لصحيفة "بوليتك إكسبرت".

ووجد العلماء في دراستهم أن نوعية الحيوانات المنوية قد تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الـ40 الماضية، مما أدى إلى انخفاض في معدلات الخصوبة في جميع أنحاء العالم.

ولم يستطع العلماء إيجاد الأسباب الحقيقية لهذا الظاهرة، ولكنهم يعتقدون لو أن الوضع الحالي بقي على ما هو عليه، فإن البشرية ينتظرها الاندثار وتختفي بكل بساطة.

كما أكد العلماء أن جودة الحيوانات المنوية تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك نمط الحياة المستقرة، والتدخين، والسمنة، والبيئة.