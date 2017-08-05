"أبل" تجهز ساعة ذكية ستغنيك عن الهاتف

كشفت تقارير صحفية أن شركة "أبل" الأمريكية تجهز نسخة جديدة من ساعتها الذكية، ستغني مستخدمها عن الهاتف الذكي.

© REUTERS/ MAXIM ZMEYEV بالفيديو...آبل تطرح ساعة ذكية للمكفوفين

نقلت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن "أبل" ستصدر نسخة ساعتها الذكية "أبل ووتش"، التي يمكن أن تتصل مباشرة بشبكات الهاتف المحمول من دون الحاجة إلى ربطها بهاتف "آيفون".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن النسخة الجديدة من "أبل ووتش" تم تزويدها برقائق "إل تي إي"، لتزويدها بشبكات الجيل الرابع، وهو ما سيجعلها لا تحتاج إلى الارتباط بأي هاتف "آيفون" في محيطها.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "أبل" حصلت على تقنية الرقائق الإلكترونية الجديدة من شركة "إنتل" الأمريكية.

Next Apple Watch could be LTE enabled as per report; can be used as standalone device and a replacement for your IPhone!#AppleWatch @Apple pic.twitter.com/zTqkdhrEdr — Techarea (@Techarea_in) August 5, 2017

ورفضت "إنتل" التعليق على تلك التقارير حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن نسختها الجديدة من الساعات الذكية في وقت لاحق من هذا العام 2017.