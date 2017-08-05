"أبل" تجهز ساعة ذكية ستغنيك عن الهاتف

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن النسخة الجديدة من "أبل ووتش" تم تزويدها برقائق "إل تي إي"، لتزويدها بشبكات الجيل الرابع، وهو ما سيجعلها لا تحتاج إلى الارتباط بأي هاتف "آيفون" في محيطها.
Apple ‘working on non-iPhone Apple Watch’ https://t.co/7KiLZyCLg2 pic.twitter.com/P9vGO1fQjt— GulfB2B (@GulfB2B) August 5, 2017
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "أبل" حصلت على تقنية الرقائق الإلكترونية الجديدة من شركة "إنتل" الأمريكية.
Next Apple Watch could be LTE enabled as per report; can be used as standalone device and a replacement for your IPhone!#AppleWatch @Apple pic.twitter.com/zTqkdhrEdr— Techarea (@Techarea_in) August 5, 2017
ورفضت "إنتل" التعليق على تلك التقارير حتى الآن.
ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن نسختها الجديدة من الساعات الذكية في وقت لاحق من هذا العام 2017.
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