تسجيل
08:54 06 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    مومياء فرعونية

    الكشف عن أول عملاق معروف في العالم

    © AP Photo/ Nasser Nasser
    علوم
    انسخ الرابط
    0 189621

    كشفت دراسة حديثة أعدها معهد الطب التطوري في جامعة "زيورخ" عن أول عملاق معروف في العالم.

    سفينة تايتانيك العملاقة
    © AP Photo/ PA/Files
    مومياء مصرية هي السبب بإغراق سفينة "التايتانيك"
    وأشارت الدراسة التي نشرها موقع "لايف ساينس" العلمي إلى أن أول عملاق معروف في العالم، كانت ترجع إلى فرعون مصري قديم يدعى، ساناخت.

    ويبلغ طول، ساناخت، نحو 6 أقدام و1.6 بوصة، أي 1.987 متر، وهو ما قد يشير إلى أن الأساطير الموروثة، التي تتحدث عن وجود عملاقة كبار تتخطى أطوالهم الثلاثة والأربعة أمتار، غير موجودة أو مثبتة في التاريخ.

    وأشار الموقع إلى أن أطول فرعون مصري قديم سجل طولا كان بعد، ساناخت بألف عام تقريبا، حيث كان يبلغ طوله 5 أقدام و9 بوصات، أي 1.75 مترا تقريبا.

    ويعد، ساناخات، ملكا مصريا ينحدر من الأسرة الثالثة في الدولة الفرعونية القديمة، كما تم العثور على المومياء الخاصة به عام 1901.

    يذكر أن أساطير وروايات عديدة، بعضها كان موجودا في مراجع دينية، وبعدها موثقا في كتب الأساطير اليونانية القديمة عن وجود عمالقة تزداد أطوالهم عن الثلاثة أو الأربعة أمتار، ولكن تلك الدراسة أثبتت أنها مجرد أساطير، بحسب قول "لايف ساينس".

    أشارت الدراسة، المنشورة في عدد أغسطس/آب لمجلة "لانسيت" العلمية، إلى طول الفرعون (الملك) في مصر القديمة، إلى أنه قد يرجع إلى أن الملوك المصريين كانوا يحظون بتغذية أفضل ويتمتعون بصحة أفضل من عامة الناس.

    مومياء فرعونية
    © AP Photo/ Nasser Nasser
    العثور على أول مقبرة آدمية في تاريخ منطقة مصر الوسطى تضم 28 مومياء (فيديو)
    ونفت الدراسة أن يكون ما روج له مسبقا أن رمسيس الثاني، هو صاحب القامة الأطول في الفراعنة، حيث أظهرت الدراسة أنه يتمتع بطول عادي بالمقارنة بساناخت، حيث وصل طوله لـ1.75 مترا.

    كما أشارت الدراسة إلى أن الحاشية الملكية كان يتمتع معظم العاملين فيها بالقوام القصير، وقد يكون سبب اختيارهم لأداء تلك المهام هو قصر قامتهم، حتى لا يرفعوا أعينهم في وجه سادتهم.

    انظر أيضا:

    مومياء مصرية هي السبب بإغراق سفينة "التايتانيك"
    بيرو...العثور على مومياء لكائن فضائي بهيكل إنسان
    العثور على مومياء عمرها أكثر من 1700 سنة في الصين
    العثور على أول مقبرة آدمية في تاريخ منطقة مصر الوسطى تضم 28 مومياء (فيديو)
    العثور على مومياء في الصين تعود لأكثر من 500 عام
    بالفيديو: مومياء طفلة مكسيكية عمرها 300 سنة تفتح عينيها في الكنيسة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفراعنة, أخبار مصر, فرعون, عمالقة, مومياء, مقابر الفراعنة, جامعة زيورخ, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات الجائزة الكبرى فورمولا-1 في بودابست، المجر 30 يوليو/ تموز 2017
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    نيمار: أردت شيئا أكبر
    أردت شيئا أكبر
    مقاتلة سو-33
    بالتفاصيل الرقمية...مقاتلة "سو-33"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك