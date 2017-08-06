الكشف عن أول عملاق معروف في العالم

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع "لايف ساينس" العلمي إلى أن أول عملاق معروف في العالم، كانت ترجع إلى فرعون مصري قديم يدعى، ساناخت.

ويبلغ طول، ساناخت، نحو 6 أقدام و1.6 بوصة، أي 1.987 متر، وهو ما قد يشير إلى أن الأساطير الموروثة، التي تتحدث عن وجود عملاقة كبار تتخطى أطوالهم الثلاثة والأربعة أمتار، غير موجودة أو مثبتة في التاريخ.

وأشار الموقع إلى أن أطول فرعون مصري قديم سجل طولا كان بعد، ساناخت بألف عام تقريبا، حيث كان يبلغ طوله 5 أقدام و9 بوصات، أي 1.75 مترا تقريبا.

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ويعد، ساناخات، ملكا مصريا ينحدر من الأسرة الثالثة في الدولة الفرعونية القديمة، كما تم العثور على المومياء الخاصة به عام 1901.

يذكر أن أساطير وروايات عديدة، بعضها كان موجودا في مراجع دينية، وبعدها موثقا في كتب الأساطير اليونانية القديمة عن وجود عمالقة تزداد أطوالهم عن الثلاثة أو الأربعة أمتار، ولكن تلك الدراسة أثبتت أنها مجرد أساطير، بحسب قول "لايف ساينس".

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أشارت الدراسة، المنشورة في عدد أغسطس/آب لمجلة "لانسيت" العلمية، إلى طول الفرعون (الملك) في مصر القديمة، إلى أنه قد يرجع إلى أن الملوك المصريين كانوا يحظون بتغذية أفضل ويتمتعون بصحة أفضل من عامة الناس.

© AP Photo/ Nasser Nasser العثور على أول مقبرة آدمية في تاريخ منطقة مصر الوسطى تضم 28 مومياء (فيديو)

ونفت الدراسة أن يكون ما روج له مسبقا أن رمسيس الثاني، هو صاحب القامة الأطول في الفراعنة، حيث أظهرت الدراسة أنه يتمتع بطول عادي بالمقارنة بساناخت، حيث وصل طوله لـ1.75 مترا.

كما أشارت الدراسة إلى أن الحاشية الملكية كان يتمتع معظم العاملين فيها بالقوام القصير، وقد يكون سبب اختيارهم لأداء تلك المهام هو قصر قامتهم، حتى لا يرفعوا أعينهم في وجه سادتهم.