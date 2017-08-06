تحذير...ماذا تفعل بك محاولات "هجرة" الـ"فيسبوك"

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن ما الذي تفعله المحاولات المتكررة من الأشخاص لهجرة وترك موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

© Sputnik. Natalia Seliverstova 5 حيل تقلل انزعاجك من فيسبوك

وكشفت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن محاولة ترك وهجرة "فيسبوك" تجعل طريقة استخدامه للموقع أسوأ بكثير مما هو معتاد.

واكتشفت الدراسة أن محاولة الشخص هجرة "فيسبوك" تجعله يعود لتصفح "شريط الأخبار" الخاص به ومتابعة صفحات أصدقائه بـ"نهم" أكبر مما هو معتاد.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستمرار في "دائرة فشل التنظيم الذاتي" في ترك "فيسبوك" تؤدي بدورها لتعميق إدمانه، وصعوبة الابتعاد عنه.

According to a study, Twitter and Facebook are harder to resist than tobacco and alcohol. #addicted pic.twitter.com/B05xA4QP09 — Facts Chat (@FactsChat) July 20, 2016

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وقدمت "الإندبندنت" حلا لتلك "الدوامة" المخيفة، بأن يحاول مستخدم "فيسبوك" النهم أن يتركه بصورة تدريجية، ويشغل نفسه بأنشطة أخرى، حتى يجد نفسه تلقائيا ليس "مدمنا" على استخدامه.

وتابعت الصحيفة قائلة "السبب الرئيسي يرجع إلى شعور الذنب الذي يعاني منه الشخص، بسبب الانفصال عن مواقع التواصل، وهو ما يجعله يعود بصورة أكبر".