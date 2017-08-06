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22:33 06 أغسطس/ أب 2017
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    أبراج موسكو سيتي على خلفية القمر العملاق في موسكو

    العالم ينتظر غدا "القمر الدموي" ويظهر بوضوح في المنطقة العربية

    © Sputnik. Vladimir Sergeev
    علوم
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    ينتظر العالم ظاهرة فلكية نادرة تسمى "القمر الدموي"، والتي يترقبها سكان الكرة الأرضية غدًا الإثنين، حيث سيظهر القمر بشكل كامل، وسيكتسي لونا مائلا للأحمر على مدى أيام عدة.

    القمر
    © Sputnik. Vitalei Ankov
    بالصور...مركبة فضائية غريبة على سطح القمر
    ومن المتوقع أن يكون القمر في ذروته عند الساعة (02:12) مساء، فوق بعض المناطق الأمريكية، ويعرف هناك باسم "القمر الحفش"، نسبة إلى سمكة الحفش، التي يكون صيدها سهلا في هذا التوقيت من السنة، بحسب صحيفة "ذا صن" الأمريكي.

    وستشهد المنطقة العربية "القمر الدموي"، وسيكون مرئيًا بوضوح فيها نظرًا لصفاء الأجواء في هذه الأيام الصيفية.

    كانت قبال الصيد في الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت على بدر شهر أغسطس/آب هذا الاسم، لتوافر هذا النوع من الأسماك "سمك الحفش" بكميات كبيرة خلال هذا الشهر.

    وأطلق عليه الأصليين للولايات المتحدة، الذين كانوا يعرفون الفصل تبعا للتقويم القمري، أسماء أخرى مثل، "قمر الذرة الخضراء" و"قمر الحبوب"، و"القمر الأحمر"، بسبب ميل لونه إلى الأحمر.

    وهناك أيضًا أسماء أخرى أطلق على القمر، من بينها القمر الذئب في يناير/كانون الثاني، قمر الثلج في فبراير/شباط، قمر الدورة في مارس/آذار، القمر الوردي في أبريل/نيسان، قمر الزهرة في مايو/ايار وقمر الفراولة في يونيو/حزيران.

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