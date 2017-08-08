لأول مرة...زهرة تحمل أعضاء تناسل ذكرية وأنثوية

توصل باحث فى معامل تطور البيئة بجامعة باريس الجنوبية، لنباتات لديها أزهار تحمل أعضاء التناسل الذكرية والأنثوية معًا، لأول مرة على كوكب الأرض.

وقال عالم النباتات الفرنسى هرفيه سوكيه، إن هذه النباتات ظهرت منذ أكثر من 140 مليون سنة، أي في الفترة التى انقرضت فيها الديناصورات منذ حوالى 66 مليون سنة.

وأضاف أن هذا الاكتشاف حرك فريق من الباحثين يتكون من 36 باحثًا، يمثلون 13 دولة، للبحث وراء النباتات ذات الزهرة التى تحمل هذه الأعضاء فى مشروع أطلق عليه (الزهور).

وبحسب موقع "newsweek" فإن المشروع يهدف إلى جمع بيانات عن أنواع النباتات الحالية وآخر شجرة ذات الزهور والتركيز على المعلومات الجينية للأنواع المختلفة.

The ‘original ancestral flower’ – study sheds new light on what #flowers looked like 100 million years ago https://t.co/4EFYrpigF5 pic.twitter.com/2wkd2ikoI2 — MyGreenPod (@mygreenpod) August 8, 2017

​واحتاج البحث 6 سنوات من العمل عن طريق أخذ 800 نوع من إجمالى النباتات الموجودة حاليًا، وهى حوالى 300 ألف نوع.

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وأوضح سوكيه، الذى يعمل فى معامل كلية الزراعة بجامعة باريس الجنوبية، أن الأزهار القديمة كانت مزدوجة الهوية الجنسية، أى أنها تحمل الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، وظهر ذلك واضحا فى زهرة (التوليب).

Phylogenetic history of flowering plants and the reconstructed ancestral flower via https://t.co/SGICzkjdIn pic.twitter.com/nB80QOxh0C — Chris Anderson (@jchris) August 2, 2017

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