للبيع مسدس بحجم بطاقة الائتمان (فيديو)

أعلنت شركة أمريكية أنها أبدعت أصغر مسدس في العالم.

وقالت مجلة "ميكانيكا" إن حجم مسدس "لايف كارد" الذي أبدعته شركة Trailblazer Firearms بولاية كارولينا الشمالية، وهو من عيار 5.6 ملم، لا يزيد على حجم بطاقة الائتمان عندما يكون مطويا مثل المطواة.

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ويبلغ طول مسدس "لايف كارد" 8.59 سنتم. ويبلغ عرضه 1.27 سنتم. ويعادل وزنه 198 غراما.

ويحتوي مقبضه على 4 طلقات.

ويعادل ثمن مسدس "لايف كارد" 399 دولارا.

يجدر بالذكر أن روسيا أبدعت مسدسا صغيرا طوله 17 سنتم وعرضه 2.5 سنتم ووزنه 850 غراما في ثمانينات القرن العشرين.

وكان المسدس الذي أطلق عليه "فول" قادرا على خرق الخوذة الفولاذية وخشبة تبلغ سماكتها 25 ملم معاً من مسافة 20 مترا.

ويتميز مسدس "فول" بعدم إحداث ضجيج.

وتم تطويره أخيرا.

ولم ينتج العالم مسدسا مماثلا حتى الآن.