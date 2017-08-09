"فيسبوك" ستمنح أموالا لجميع مستخدميها...تعرف على الطريقة

ألمحت تقارير صحفية بريطانية إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" تجهز طريقة جديدة تمنح من خلالها أحقية الحصول على الأموال لجميع مستخدميها.

© AP Photo/ Patrick Sison إحدى ميزات "فيسبوك" متاحة الآن لمستخدمي "واتسآب"

وقالت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية في تقرير لها إن مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، طرح منذ شهرين تلك الفكرة، ويبدو أن الشبكة في طريقها لتنفيذ آلياتها نقلا عن مصادر من داخل الشبكة.

وكان زوكربيرغ قد طرح الفكرة في خطاب ألقاه بجامعة "هارفارد" الأمريكية في مايو/أيار الماضي، بمناسبة حصوله على الدكتوراه الفخرية، حينما قال إنه يستكشف أفكار عن توفير دخل أساسي شامل للمستخدمين لحثهم على خلق أفكار جديدة تنفع شبكة التواصل الشهيرة.

وتشير التقارير إلى أن "فيسبوك" بتلك الطريقة، تسعى إلى ضرب منافستها "غوغل" في مقتل، حيث يعتمد معظم صناع المحتوى على شبكات التواصل كوسيلة لزيادة الوصول إلى محتواهم لزيادة عائد الإعلانات الخاصة بهم، والتي تأتي من "غوغل" في أغلب الأحيان.

وقالت الصحيفة البريطانية إن فكرة ضمان دخل أساسي للمستخدمين يمتلك ميزة عظيمة، حيث تكرس من مبدأ أن كل مواطن هو عضو ذو قيمة في المجتمع، ويمكن أن يشكل محتواه تغييرا لحياته الشخصية.

Key to basic income for all could lie with Facebook https://t.co/wIUpIWv8q4 pic.twitter.com/hZflhZ6Uhe — Kopitiam Bot (@KopitiamBot) August 9, 2017

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الطريقة

لكن هل كل شخص سيكون متاحا له الحصول على مقابل مادي؟، أجابت "فيسبوك" على ذلك التساؤل، وفقا لمصادر من داخلها لـ"الفايننشيال تايمز".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى زوكربيرغ، زار في يوليو/تموز الماضي ولاية ألاسكا، وامتدح البرامج الاجتماعية الخاصة بها، ما قد يشير إلى احتمالية اعتماده على جانب كبير منها في تطبيق برنامج "منح الأموال" الخاص بشبكته.

وتعتمد ألاسكا على فكرة توزيع عائد النفط الخاص بها على كافة سكانها كمصدر دخل إضافي على دخلهم الطبيعي، وهو ما يعني أن "فيسبوك" قد تعتمد آلية منح وتقاسم الأموال لأصحاب المنشورات التي تحظى بشعبية كبيرة سواء كانوا أفراد أو صناع محتوى.

Why Facebook should pay us a basic income #facebook https://t.co/UJOynjhmro — insight4news (@Insight4News4) August 8, 2017

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ويعتقد زوكربيرج أن "البيانات والمحتوى" هي "النفط" الجديد في القرن الحادي والعشرين، وهو ما تنافس "فيسبوك" فيه شركة "غوغل".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "فيسبوك" تمتلك بيانات، وتبيع مساحات منها للمعلنين، ولكنها لا تقدم لمستخدميها أي عائد، بخلاف "غوغل"، وهو ما ستسعى لتغييره في الفترة المقبلة.