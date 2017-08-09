7 أخطاء يرتكبها الجميع عند شحن الهواتف الذكية

جميع البطاريات لها تاريخ انتهاء الصلاحية، وينطبق الشيء نفسه على بطاريات الهواتف الذكية أيضا، ومع ذلك، فإن الطريقة التى تستخدم بها الهاتف الذكي الخاص بك أيضا تؤثر فى تحديد طول عمر بطارية الجهاز الخاص بك، وهناك بعض العادات التي تلعب دورا هاما في هذا الأمر، فيما يلي يسلط موقع "البيان" الضوء على أبرزها من أجل تجنبها.

استخدام شواحن أجهزة أخرى

إذا كان الشاحن الذي تستخدمه لا يطابق الأصلي، فسوف يؤثر هذا على أداء البطارية، والقدرة على تخزين الطاقة، وإذا كنت مضطر لهذا الأمر عليك دائما التأكد من أن الجهد الناتج من الشاحن البديل يطابق جهد الشاحن الأصلي.

© REUTERS/ STRINGER أقوى أرخص هواتف ذكية لعام 2017

الشواحن الرخيصة

تجنب الشواحن الرخيصة من الشركات المصنعة غير المعروفة، فهي لا تتضمن أي آليات السلامة والحماية من التذبذب، وقد يؤدي فشل هذا إلى تلف البطارية والهاتف بشكل دائم.

ترك الحافظة أثناء الشحن

من المستحسن أن تقوم بإزالة الحافظة من الهاتف أثناء الشحن، فمن الطبيعي أن تصبح البطارية دافئة قليلا، ولكن الحافظة تكون بمثابة حاجز وتبطئ تبديد الحرارة.

الشحن السريع ليس دائما الأفضل

استخدام شاحن سريع قد لا يكون أفضل شيء لصحة البطارية، فهذه العملية تنطوي على الجهد العالي الذى يتم إرساله إلى بطارية الهاتف، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع فى درجة الحرارة، وفي حالة ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غير طبيعي، قم على الفور بالضغط على زر الـ power لبضع ثوان حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة.

© AFP 2017/ أفضل 10 هواتف ذكية في العالم حاليا

الشحن الزائد

لا تترك هاتفك في الشحن خلال الليل، لأن الشحن الزائد ضار بصحة البطارية.

تطبيقات الطرف الثالث

تجنب استخدام تطبيقات بطارية الطرف الثالث، لأن معظمها يؤثر على عمر البطارية سلبا، كما أنها تعمل باستمرار في الخلفية.

الشحن الكامل

تأكد من أن البطارية تصل إلى 80٪ على الأقل من الشحن، وليس من الضروري أن ترتفع دائما إلى أقصى حد.