علماء: يوم دون تنبيهات الهاتف تؤدي إلى انهيار عصبي

يؤكد العلماء، أن قضاء يوم كامل بدون تنبيهات الهاتف المحمول، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للشخص.

ووفقا لنتائج الدراسة، في حال امتناع الفرد عن التنبيهات الهاتفية لمدة 24 ساعة، يمكن أن تظهر عليه علامات الانهيار العصبي.

أجرى خبراء من جامعة "كارنيغي ميلون" الأمريكية (ولاية بنسلفانيا) بالتعاون مع شركة الاتصالات "Telefonika" دراسة، حيث وافق 30 متطوعا على تعطيل وظيفة التنبيهات على هواتفهم النقالة لمدة يوم كامل. حيث تبين أن الشخص الذي لم يتلق أية تنبيهات، يصبح غير واثق من نفسه.

وخلص الخبراء إلى أنه لو أغلق المتطوعون هواتفهم لمدة أكبر من ذلك، لأصبحوا أكثر تركيزا، وازدادت إنتاجية عملهم. ومع ذلك، وبعد انتهاء المدة المحددة، أصبح المشاركون في الدراسة أكثر غضبا وانتابهم شعور الارتباك. بالإضافة إلى ذلك، انشغل كل واحد منهم بالتحقق من التنبيهات التي مضى عليها يوم كامل.

وفي وقت سابق، أعلن العلماء أن الهواتف الذكية تسبب أزمة نفسية لدى المراهقين.