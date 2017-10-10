الشمس سوف تدمر كوكب الأرض خلال 30 عاما

أعلن العلماء أن النشاط الشمسي هو عملية دورية، وله أوجه مختلفة، ويمكن له أن يتداخل فيما بينه. ويعتقد العلماء أن هذا التكرار سيؤدي إلى تدمير كوكب الأرض خلال 30 عاما.

وقال العلماء إن النشاط الشمسي يتأثر بعوامل مختلفة، وأن التفاعل بين الشمس وكوكب الأرض والكواكب الأخرى من درب التبانة، يعيد إنشاء موجات مغناطيسية متنوعة. ولأن الأرض تقع في المنتصف، حيث يكون المجال المغناطيسي للنجوم قوي لدرجة أنه يمكن لكوكب الأرض تلقي جرعة ضخمة من الإشعاعات التي من شأنها أن تدمر الحياة على الكوكب.

ويقول العلماء أنه في عام 2039 سيبدأ كوكب نبتون بالاقتراب من الشمس، مما سوف يؤدي إلى إطلاق موجات قوية من الإشعاعات من قبل الشمس إلى الكواكب البعيدة، والتي سوف تدمر كل شيء يقع على طريقها.