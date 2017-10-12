علماء روس يعثرون على اكتشافات مثيرة في جبال الهيمالايا

أعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، أن البعثة الروسية-الهندية تحت إشراف مراسل وعضو الأكاديمية ناتاليا بولوسماك، عثرت في مرتفعات جبال هيمالايا على معبدين يحتويان على تماثيل حجرية تعود لبداية العصور الوسطى، فريدة من نوعها وغير معروفة من قبل.

© Sputnik. Yuryi Senkevich أعلى قمة في العالم "إيفرست" تتحرك من مكانها بسبب زلزال نيبال

نوفوسيبيرسك-سبوتنيك. وقال نائب رئيس معهد علم الآثار والإثنوغرافيا التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم، فياتشيسلاف مولودين للصحفيين: "هنا عثرنا على معبدين، وهما يبعدان مسافة طويلة، في أعالي الجبال، حيث يصعب الوصول.

وتم العثور على مقامات لأكثر من 200 فارس حجري، يتميزون بأنه يجلس على الحصان ليس شخص واحد فقط، بل شخصان، ثلاثة، أو أربعة أشخاص.

أي أن هذا يمكن أن يكون تجسيدا لأسرار وأساطير، يتعين علينا قراءتها".

وأضاف: "كان يعتقد بأن الهند معروفة جيدا، ولكن عمليا تم العثور على هذه الأشياء لأول مرة، لا يوجد هناك أية منشورات عنها، والمجتمع العلمي يتعرف عليها لأول مرة.

ويظهر لنا الاكتشاف أننا لا نعلم كل شيء على هذا الكوكب بعد، هناك بعض المناطق غير العادية يتعين علينا دراستها".