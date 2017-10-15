"آيفون X" تحل "أسوأ وأشهر" مشكلة في هواتفها

وكانت هواتف "آيفون" تعاني من مشكلة، وصفت بأنها "الأغبى" على الإطلاق، من ظهور إشعارات وتنبيهات تطبيقات التواصل الاجتماعي أو مراسلات البريد الإلكتروني أو تطبيقات التراسل الفوري على شاشة الهاتف رغم قفل الشاشة.
With buttonless iPhone X gestures, animoji, rounded Notifications and more.. 😊😊 pic.twitter.com/MjYGYxD0HG— Oheduzzamán X (@oheduzzamanem) September 30, 2017
ومن المقرر أن تساهم تقنية "Face ID" في إخفاء كافة التنبيهات، الخاصة بالهاتف، حتى لو كانت الإشعارات والتنبيهات الاجتماعية.
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