"آيفون X" تحل "أسوأ وأشهر" مشكلة في هواتفها

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن هاتف شركة "أبل" الأحدث "آيفون X" حل واحدة من "أسوأ وأشهر" مشاكل هواتف "آيفون" على الإطلاق.

وقال موقع "تيك رادار" التكنولوجي المتخصص إن هاتف "آيفون X" سيعالج مشكلة ظهور الإشعارات والتنبيهات على هواتف "آيفون" رغم قفل الشاشة الخاصة بالهاتف.

وكانت هواتف "آيفون" تعاني من مشكلة، وصفت بأنها "الأغبى" على الإطلاق، من ظهور إشعارات وتنبيهات تطبيقات التواصل الاجتماعي أو مراسلات البريد الإلكتروني أو تطبيقات التراسل الفوري على شاشة الهاتف رغم قفل الشاشة.

With buttonless iPhone X gestures, animoji, rounded Notifications and more.. 😊😊 pic.twitter.com/MjYGYxD0HG — Oheduzzamán X (@oheduzzamanem) September 30, 2017

​

ومن المقرر أن تساهم تقنية "Face ID" في إخفاء كافة التنبيهات، الخاصة بالهاتف، حتى لو كانت الإشعارات والتنبيهات الاجتماعية.