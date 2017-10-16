عقار لعلاج الإدمان على الكحول

وللمقارنة: فالكحول تسبب إطلاق هرمون السعادة بشكل اصطناعي وبما أنه مادة مخدرة فيؤدي إلى ظهور مستقبلات إضافية جديدة. ونتيجة لذلك، يحتاج الشارب "جرعات كبيرة" للوصول إلى حالة "السعادة".
ولا يسبب الدواء تشكيل مستقبلات إضافية، فهو يقلل من عدد المستقبلات المكتسبة الإضافية.
وقال العلماء إن العقار الجديد قد تلقى ردود فعل إيجابية، فانخفض الاعتماد لدى المرضى الذين عولجوا به. ومع ذلك أوضح العلماء أن الدواء الجديد يجب أن يدعى بالعلاج المساعد، لأن العلاج من الإدمان على الكحول يعتمد بشكل كبير على قوة الإرادة والرغبة في التخلص من الإدمان.
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