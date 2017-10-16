عقار لعلاج الإدمان على الكحول

وجد علماء من لاتفيا عقارا ضد الإدمان على الكحول.

© AFP 2017/ Marc BRAIBANT الكحول خارج قائمة الممنوعات للرياضيين

لاتفيا — سبوتنيك. ولا تسبب المادة الجديدة النفور من الكحول، لكنها تستبدله. وصنعت المادة من المواد النباتية النشطة بيولوجيا فتؤثر على المخ وتحفز إطلاق هرمون السعادة.

وللمقارنة: فالكحول تسبب إطلاق هرمون السعادة بشكل اصطناعي وبما أنه مادة مخدرة فيؤدي إلى ظهور مستقبلات إضافية جديدة. ونتيجة لذلك، يحتاج الشارب "جرعات كبيرة" للوصول إلى حالة "السعادة".

ولا يسبب الدواء تشكيل مستقبلات إضافية، فهو يقلل من عدد المستقبلات المكتسبة الإضافية.

وقال العلماء إن العقار الجديد قد تلقى ردود فعل إيجابية، فانخفض الاعتماد لدى المرضى الذين عولجوا به. ومع ذلك أوضح العلماء أن الدواء الجديد يجب أن يدعى بالعلاج المساعد، لأن العلاج من الإدمان على الكحول يعتمد بشكل كبير على قوة الإرادة والرغبة في التخلص من الإدمان.