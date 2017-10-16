الأطباء يكشفون صلة صبغ الشعر بالسرطان

أعلن طبيب من مستشفى "برينسيس غريس هوسبيتال"، في لندن، كيفان مقبل، أن صبغ الشعر أكثر من ست مرات في السنة يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي.

© REUTERS/ TT NEWS AGENCY نوبل للكيمياء تذهب إلى 3 علماء قد يشكلون ثورة في علاج السرطان

وأجرى الأطباء دراسة للتاريخ الطبي للمرضى، الذين يعانون من سرطان الثدي، وبالنتيجة وصلوا إلى أن النساء اللواتي يصبغن شعرهن يصابون بالسرطان أكثر بنسبة 14%، بحسب تقارير "التايمز"

وقال الطبيب: "كشفت أبحاثنا أن هناك صلة بين صبغ الشعر والإصابة بسرطان الثدي. وأني أوصي بالحد من صبغ الشعر بست مرات في السنة والخضوع المنتظم للكشف عند الطبيب المتخصص".

ووفقا للطبيب، فمن الأفضل اختيار الصبغات، التي تحتوي على الحد الأدنى من تركيز الأمينات العطرية.

وخلص العلماء من المعهد الفلمنكي للتكنولوجيا الحيوية سابقا، إلى أن ارتفاع نسبة تناول السكر يحفز النمو النشط للورم الخبيث، وعلى غرار الخلايا السليمة، فالخلايا السرطانية تنمو بنتيجة الطاقة المتشكلة خلال انقسام الغلوكوز. هذه الظاهرة تحفز النمو المستمر للسرطان.