دراسة: السكر والسرطان وجهان لعملة واحدة

أظهرت دراسة أعدتها جامعتا " KU Leuven" و"VUB" البلجيكيتان بتعاون مع معهد "VIB"، دور السكر في تنشيط الخلايا السرطانية.

© REUTERS/ TT NEWS AGENCY نوبل للكيمياء تذهب إلى 3 علماء قد يشكلون ثورة في علاج السرطان

الدراسة التي تقوم فكرتها على استهلاك الورم السرطاني للجلوكوز لأجل النمو، هذه الدراسة استغرقت 9 سنوات.

وقد ركزت على قيام الورم بتحويل كميات من السكر إلى حمض اللكتات، وتعرف هذه الدراسة باسم "تأثير وربرغ".

من جهته البروفسور جون تيفلين صرح بأن البحث أظهر العلاقة بين استهلاك الخلايا المفرط للسكر وتطور السرطان في جسم الإنسان.