تسجيل
18:44 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    وحدة ضخ النفط

    طريقة اقتصادية جديدة لتنظيف النفط من الكبريت

    © Fotolia/ Plysuikvv
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10

    في جامعة دونسك الحكومية التقنية (في مدينة روستوف نا دونو، روسيا) تم تطوير نوع جديد من مولد التجويف الهيدروديناميكي للحد من محتوى الكبريت في النفط. وقدمت نتائج الدراسات في المؤتمر الدولي العلمي التقني الـХIII "ديناميكية النظم التقنية".

    الخليج العربي
    © Sputnik. Виталий Белоусов
    روسيا تسعى للمشاركة في ربط دول الخليج بمنظومة أنابيب النفط والسكك الحديدية
    إن مشكلة الحد من محتوى الكبريت (إزالة الكبريت) في المنتجات النفطية تجذب اهتماما متزايدا للباحثين المحليين والأجانب. كما إن إزالة الكبريت تعمل على تحسين نوعية السلع والمستهلكات النفطية، وتقلل من التأثير الضار على البيئة، والتي تزيد من متانة المعدات التكنولوجية في عملها لمعالجة النفط.

    حتى الآن، فإن الحاجة إلى تحويل النفط الثقيل إلى وقود وزيوت منخفضة الخدمة أمر ملح وله أهمية بصورة متزايدة. والسبب الرئيس لهذا هو استنفاذ رواسب الدرجات الخفيفة من المنتجات النفطية وزيادة حصة أصناف الخدمات العالية الجودة في الحجم الكلي للنفط المنتج. في روسيا في عام 2016 شكلت حصة الخدمات العالية نسبة (1,68 % والعلامات التجارية (0,61-1,68 %) والتي قدرت نسبتها بـ69 %.

    ويؤدي مركب الكبريت الموجود في المنتجات النفطية بشكل حاد إلى تفاقم أداء عمل الوقود، والذي يسبب بتأكل المعدات، ويقلل من إستقرار مضادات الأكسدة في الوقود. وإن هذا يدل على ضرورة تطوير أساليب فيزيائية وكيميائية جديدة لتحسين نوعية المنتجات النفطية من خلال تقليل محتوى المركبات العضوية.

    حاليا، فإن التطرق الأكثر شيوعا في إزالة الكبريت هي تنقية الإمتزاز، والتنظيف الهيدروليكي وسونوكاتاليتيك في إزالة الكبريت. ومن عيوب هذه الطرق هو كثافة الطاقة العالية من تعقيد تصميم الأجهزة، والخسائر التي لا رجعة فيها للمحفزات الباهظة الثمن، وتعقيد النظم والإنتقائية في الأساليب فيما يتعلق بإزالة مركبات الكبريت.

    ووفقا لرأي عدد من الباحثين الروس والأجانب، فإن واحدة من أكثر الطرق الواعدة في إزالة الكبريت من النفط الخام هو تأثير التجويف الهيدروديناميكي. وإن التجويف — هو عملية التشكيل والإنهيار اللاحق لفقاعات الفراغات في تدفق السائل. وإن أكثر مولدات التجويف الهيدروديناميكية المستخدمة اليوم توفر أنابيب متغيرة في المقطع العرضي، حيث توجد في أماكن إنخفاض الضغط والتي تظهر في كهف التجويف. وإن العيب الرئيسي في إستخدام مثل هذه الأجهزة هو التأثير غير المتكافئ على المواد الخام التي يجري تجهيزها.

    وقد طور العلماء من جامعة دونسك الحكومية التقنية محول كهروميكانيكي مع جزء ثانوي منفصل. وهو خلق التجويف والصدمات في الحقول في المواد للمعالجة عن طريق الضغط على مجموعة كبيرة من العناصر المغناطيسية من خلال الحقل المغناطيسي الخارجي. وتعظيم كفاءة إزالة المركبات المحتوية على الكبريت يحدث بسبب المسار الخاص لحركة الأجسام المغناطيسية والذي يتم نمذجته مع الأخذ بعين الإعتبار إلى خصائص المواد الهيدروكربونية المعالجة والذي ينظم الخوارزمية لمراحل التحول.

    أثناء عملية التجربة، وصلت نسبة تنقية النفط الخام إلى 95 %. وقدمت نتائج الدراسات في المؤتمر الدولي العلمي التقني الـ ХIII "ديناميكية النظم التقنية" في مدينة روستوف على الدون في شهر سبتمبر عام 2017 ميلادية. وإستنادا إلى فعالية العملية التكنولوجية المقدمة، إقترح المتخصصين خيارات إدخال التكنولوجيا إلى مرافق الإنتاج.

    "استخدام التكنولوجية المقترحة والواعدة في إزالة الكبريت في المقام الأول لمصافي النفط في المصانع الصغيرة، والتي لا توجد لديها إمكانيات مالية كبيرة والتي لا تكون قادرة على تركيب محطات تكرير النفط المكلفة والتي تستهلك الطاقة بكثافة. ومع ذلك، فإن إمكانية توسيع نطاق التكنولوجيا المقترحة سوف تجعل من الممكن استخدامها في المصافي الكبيرة لمعالجة النفط، وبالتالي تحسن نوعية النفط وتحد من العبئ المالي للمؤسسة"، — كما قال أحد المتخصصين في قسم الدراسات — رئيس إدارة البحث العلمي في جامعة دونسك الحكومية التقنية مكسيم مينكين.

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الممثلة الأمريكية أوبرا ونفري
    أغنى المشاهير الأمريكيين وفق "فوربس" لعام 2017
    انتصار سوريا وروسيا على داعش
    هذه نتيجة تحالف عسكري حقيقي ضد الإرهاب
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك