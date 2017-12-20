علماء روس يتوصلون إلى دور سم النحل في مكافحة أنواع من السرطان

توصل فريق من العلماء والباحثين في جامعة نيجني نوفغورد الروسية إلى دور سم النحل في مكافحة أنواع محددة من السرطانات، والعمل على إنتاج دواء خاص لمكافحة هذه المرض.

© Fotolia/ Viperfzk روسيا تطور 5 عقاقير لعلاج مرض السرطان

نشر الباحثون ملخص أبحاثهم والنتائج التي توصلوا إليها في المؤتمر الدولي لتربية النحل في إسطنبول.

وصرحت آنا ديرحيث وهي عالمة أحياء في معهد البيولوجيا والطب الحيوي، بأن مرحلة البحث والتجارب لاتزال قائمة من أجل الوصول لنتائج نهائية، حيث تم العثور على مادة في سم النحل، ويعمل الفريق على تطوير إمكانية استخدامها كدواء.

وأكدت بأن الفريق سيقوم بإجراء تجارب لدراسة تأثير هذا الدواء على الفئران للوصول للنتائج النهائي.

وقد اهتم العلماء في السنوات الأخيرة بشكل كبير على دراسة تأثير سم النحل في معالجة الأمراض، حيث توصل عدد من الباحثين على إمكانية تصنيع دواء من سم الدبور البرازيلي المعروف باسم "باوليستا" للقضاء على نوع من الخلايا السرطانية.