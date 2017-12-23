تطبيق يحول أي هاتف "أندرويد" لكلب حراسة

كشف الموظف السابق في وكالة الأمن الوطني الأمريكي، إدوارد سنودن عن تطبيق جديد يعكف عليه يمكن أن يحول أي هاتف "أندرويد" إلى "كلب حراسة" منزلي.

ويمكن لتطبيق "هافن" أن يحول أي هاتف ذكي إلى جهاز مراقبة منزلي متطور.

قال سنودن:

"تخيل لو كان لديك كلب حراسة يمكنك أخذه معك إلى أي مكان، وتركه في الغرفة عندما لا تكون موجودا فيها. الفكرة الأساسية هي التأكد من أن المكان من حولك آمن ويمكنك الوثوق به".

ويعمل التطبيق الجديد عن طريق وضع الهاتف في المكان الذي تود أن تجعله آمنا، سواء غرفة النوم أو المكتب، وسيعمل التطبيق عن طريق الميكروفون ولاقط الصوت بالجهاز على تسجيل الصوت المحيط به، وتعمل الكاميرا على التقاط مقاطع فيديو لأي متطفل يسعى للدخول إلى المنزل.

We are so excited to tell you about Haven, our new project focused on physical security…. and perhaps, we've built the most secure baby monitor ever? https://t.co/PQEgAQCzdu pic.twitter.com/tqMITzsII2 — The Guardian Project (@guardianproject) December 22, 2017

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وفي حال التقط الصوت أو الكاميرا أي غريب، يتم إرسال إخطار مباشر إلى الهاتف الذكي الآخر، الذي يملكه المستخدم.

Announcing #Haven, a safe room that fits in your pocket. A free app released in beta today by @GuardianProject & @FreedomofPress. Easy download links via @GetHavenApp. https://t.co/oMuWLLaba2 — Edward Snowden (@Snowden) December 22, 2017

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وطرح سنودن الإصدار التجريبي من "هافن" على متجر غوغل الإلكتروني "غوغل بلاي".

We are so excited to tell you about Haven, our new project focused on physical security…. and perhaps, we've built the most secure baby monitor ever? https://t.co/PQEgAQCzdu pic.twitter.com/tqMITzsII2 — The Guardian Project (@guardianproject) December 22, 2017

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