فضيحة "أبل" مستمرة...دعاوى قضائية لتعمده إبطاء "آيفون"

استمرت فضيحة شركة "أبل" الأمريكية في الانتشار، ووصلت إلى حد رفع دعاوى قضائية على الشركة.

وكانت "أبل" قد اعترفت في وقت سابق، بتعمدها إبطاء النسخ القديمة من هواتف "آيفون".

في حين أشارت تقارير عديدة إلى أن هذا التعمد، كان لإجبار المستخدمين على ترقية هواتفهم إلى نسخ أحدث، قالت أبل إن هذا يرجع لمشاكل في البطاريات القديمة.

ورفعت مجموعة "أطلس" لحماية المستهلك، دعوى قضائية بحق أبل في ولاية "شيكاغو" الأمريكية، فيما رفعت دعوى أخرى في ولاية "إنديانا" وكارولينا الشمالية، بحق الشركة الأمريكية، متهمين إياها بخرقها قانون حماية المستهلك الأمريكية، الذي لم يخطره بالمشكلة الحقيقية في الهاتف، وتركوه يرقون هواتفهم إلى نسخ أحدث، رغم أنهم كانوا بحاجة فقط لتغيير البطاريات.