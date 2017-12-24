تطبيق يحول صورك إلى فيديوهات حية

كشفت تقارير صحفية عديدة عن إطلاق تطبيق جديد يمكنه أن يحول الصور لفيديوهات حية بسهولة شديدة.

ويعمل تطبيق "لايف ميموريز" (live memories) على نظام تشغيل "آي أو إس"، وتحديدا أجهزة "آيفون 6 إس" وما هي أحدث.

ويعتمد التطبيق على تقنية موجودة في هواتف "آيفون" المذكورة، وهي تقنية "الصور الحية"، التي تسمح بالتقاط صور لا تزيد مدتها عن 1.5 ثانية فقط.

ويمكن التطبيق المستخدمين من تفعيل تلك "الصور الحية" وتحويلها إلى فيديوهات أطول، عن طريق تجميع أكثر من صورة حية.

Live Memories for iOS instantly transforms your Live Photos into video keepsakes https://t.co/MCLeGCXmTF by @MichaelSteeber pic.twitter.com/dl2dHa8Ihs — 9to5Mac  (@9to5mac) December 21, 2017

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كما يتيح التطبيق تصميم فيديوهات بأبعاد متغيرة، ليمكنه نشرها على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.