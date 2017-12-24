تطبيق يحول صورك إلى فيديوهات حية

ويعتمد التطبيق على تقنية موجودة في هواتف "آيفون" المذكورة، وهي تقنية "الصور الحية"، التي تسمح بالتقاط صور لا تزيد مدتها عن 1.5 ثانية فقط.
ويمكن التطبيق المستخدمين من تفعيل تلك "الصور الحية" وتحويلها إلى فيديوهات أطول، عن طريق تجميع أكثر من صورة حية.
Live Memories for iOS instantly transforms your Live Photos into video keepsakes https://t.co/MCLeGCXmTF by @MichaelSteeber pic.twitter.com/dl2dHa8Ihs— 9to5Mac (@9to5mac) December 21, 2017
كما يتيح التطبيق تصميم فيديوهات بأبعاد متغيرة، ليمكنه نشرها على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
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