الصين تغلق 10 ملايين حساب إلكتروني و15 ألف موقع

أغلقت الصين أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني يعمل بصورة غير قانوني منذ عام 2015، ضمن حملة واسعة لتطهير الفضاء الإلكتروني.

© AP Photo/ Yves Logghe ليتوانيا وحلف شمال الأطلسي يوقعان اتفاقا للتعاون في مجال الأمن السيبراني

قال وانغ شنغ جيون، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن السلطات الصينية استدعت 220 من مشغلي المواقع الإلكترونية لإجراء محادثات معهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وكشف جيون عن تلك المعلومات، اليوم الأحد 24 ديسمبر / كانون الأول، مشيرا إلى أن مصلحة الصين للفضاء السيبراني، دعت مشغلي المواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

وقام مشغلو المواقع الإلكترونية بإغلاق نحو 10 ملايين حساب على الإنترنت لانتهاكها قواعد الخدمة، وتم حذف المعلومات المتعلقة بالإرهاب والاباحية.

ولفت جيون إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها لها تأثير قوي ورادع، مشيرا إلى أنه تم رفع هذا التقرير إلى جلسة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والتي تعقد كل شهرين، لإخضاعه للمناقشة.

وتعزز الحكومة الصينية ضوابط صارمة على الإنترنت منذ تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة، قبل خمس سنوات، بينما يقول من يعارضون هذا القرار إنه مسعى حكومي يهدف لفرض قيود على حرية التعبير ومنع انتقاد الحزب الشيوعي الحاكم، وفقا لوكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الصين تفرض نظاما صارما للرقابة ولا تسمح بزيارة العديد من المنافذ الإخبارية الأجنبية ومحركات البحث.