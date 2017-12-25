العلماء يكشفون كيف نشأة الحياة على كوكب الأرض

يعتقد العلماء أن الجزيئات العضوية على الأرض لم تكن كافية لنشأة الحياة على الكوكب، ولظهور الحياة لابد من محفز. وأشار العلماء إلى أن هذا المحفز كان "ضربة زيوس"، أو بعبارة أخرى ومضات من الطاقة، تشبه البرق.

© AP Photo/ NASA/JPL-Caltech أضخم تعاون علمي لكشف سر نشأة الكون

ووفقا للخبراء، نشأت الحياة العضوية من المركبات غير العضوية. وهذه حقيقة، لأن تكوين الجزيئات العضوية يتضمن العديد من العناصر التي تتواجد بشكل كبير في الكون. ومع ذلك، يعتقد العلماء أن وجود الجزيئات العضوية ليست أساسا كافيا لولادة الحياة على الكوكب الأزرق، وفق " TodayNewsUfa ".

ويقول الخبراء إن العامل المحفز لنشوء الحياة يمكن أن يكون ضربة صاعقة. على سبيل المثال، عندما يكون هناك محفز كهربائي بين محلول مائي من الميثان والأمونيا يتم الحصول على حمض أميني. وبنفس الطريقة يمكن أن تكون الحياة قد نشأت على كوكب الأرض.