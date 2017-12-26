بالفيديو والصور... بركان يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 7 كلم

فيما صرح ناطق باسم وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، إنه لم تسجل حالات تساقط الرماد في مدن وقرى المنطقة.
Huge eruption of volcano Bezymianny today #Kamchatka #Russia.Photos from VK social media. pic.twitter.com/R3L5M9A5jd— Kirill Bakanov (@WeatherSarov) December 20, 2017
يذكر أن أرتفاع بركان شيفيلوش يبلغ 3283 مترا. ويبعد عنه أقرب القرى المأهولة بالسكان 45 كيلومترا. يشهد البركان نشاطاً منذ عام 2009، ويسجل العلماء من وقت إلى آخر انفجارات تنجم عن قذف الحمم البركانية إلى ارتفاع 100 — 200 متر.
Kamchatka volcano Bezymianny, one of the Earth’s most active, spits up ash several kilometers high https://t.co/L6ww5RAiQU pic.twitter.com/bnFdxMMVrj— Massimo (@Rainmaker1973) December 21, 2017
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