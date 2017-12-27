العلماء الروس يتحدون آينشتاين

سيختبر العلماء الروس النظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين. وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد أن الساعة على الأرض أبطأ مما هي عليه في الفضاء.

وسيتأكد العلماء الروس، من خلال استخدام المرصد المداري "سبيكتر- آر"، من النظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين، كما ذكرت صحيفة "إزفستيا"

وكان من الممكن أن نصل إلى استنتاج أن على كوكبنا، الساعة تجري ببطء أكبر مما هي عليه في الفضاء، وهذه الحقيقة تنبع من نظرية آينشتاين. وقال يوري كوفاليف رئيس مختبر "فيان"، إن الساعة على الأرض أبطأ مما هي عليه في الفضاء، لأن لدينا قدرة جاذبية أعلى من المناطق التي يوجد فيها القمر الصناعي الآن".

ووفقا له، يخطط العلماء الروس لزيادة دقة اختبار نظرية النسبية العامة إلى الألف في المئة. وأكد كوفاليف أن نظرية آينشتاين لم يتم التأكد منها مئة في المئة والتغييرات المحتملة سوف تساعد في العثور على أدلة جديدة أو تصحيح النظرية.