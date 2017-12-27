تسجيل
23:14 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    نهاية العالم

    غادروا الأرض... ترامب عدو للمناخ والذكاء الصنعي خطر حقيقي والحرارة إلى 250 درجة

    © Fotolia/ Ronniechua
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10

    شارف العام 2017 على الانتهاء، وكان غنيا بالتنبؤات التي أدلى بها عالم الفيزياء البريطاني ستيف هوكينغ.

    نهاية العالم
    © Fotolia/ Johan Swanepoel
    ناسا: نهاية العالم في 1 فبراير 2018 الساعة 11:47
    ومن بين الأسباب التي تدعونا حقا للخوف على مستقبل البشرية مسائل عديدة مثل "الذكاء الصنعي"، واحترار الكوكب، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن دعونا ننظر إلى التنبؤات الأكثر رعبا.

    في العام 2017، لم يستطع الفيزيائي البريطاني هوكينغ التنبؤ بتوقعات يمكن وصفها بالمتفائلة بخصوص مصير البشرية والكوكب الأزرق الذي نعيش عليه.

    وهنا تكتب "نيوزويك" لائحة بأهم التنبؤات الستة الأكثر خطورة، وذلك من أجل معرفة ما الذي علينا أن نخاف منه في المستقبل.

    آخر 100 سنة من حياتنا على الأرض

    إذا كان التحذير الذي أطلقه هوكينغ سنة 2006 بأن سكان الأرض لديهم فقط 1000 سنة للحياة على الكوكب، فإنه في العام 2017 أصبح العمر المتوقع للإنسانية قصيرا إلى حدود 100 سنة فقط. وستكون نهاية العالم في هذه الحالة بسبب عوامل كثيرة أهمها تغير المناخ، وآثار الكويكبات، والأوبئة، والنمو السكاني.

    استعمار كوكب جديد في حالة طارئة

    في فيلم وثائقي صدر في وقت مبكر من العام 2017 بعنوان "ستيفن هوكينج: إكسبيديشن نيو إيرث"، أوضح عالم الفيزياء أن البشر يجب أن يتركوا كوكبهم قريبا للعيش في مكان آخر في الكون، إما على كوكب آخر أو على متن سفينة فضائية. "إذا لم يصبح الإنسان من الكائنات التي تعيش على عدة كواكب فإنه على الأرجح سيختفي خلال قرن من الزمن".

    الأرض حمراء مثل كوكب الزهرة

    في شهر تموز/ يوليو 2017، حذر الفيزيائي البريطاني البشرية من أنها على عتبة حرجة، مشيرا إلى أن الاحتباس الحراري سيصبح خطيرا أكثر فأكثر، إلى درجة أن كوكبنا الأزرق "سيصبح مثل كوكب الزهرة، مع درجة حرارة تلامس "250 سيلسيوس" ومع هطولات مطرية غنية بحامض الكبريت".

    ولفت إلى أن كوكب الزهرة لا تتوافر فيه الظروف اللازمة للحياة. وفي هذا الجانب رأى هوكينغ أن الجشع البشري سيحول دون حل المشكلة وأن أفضل نتيجة هي مغادرة كوكب الأرض يوما ما.

    القطب الجنوبي
    © REUTERS/ NASA
    سقوط أمطار في القطب الجنوبي والعلماء يدقون ناقوس الخطر
    الأرض "كرة نارية" في 2600

    على الرغم من أن هذا التوقع ليس في المستقبل القريب، والتشخيص ليس أكثر تفاؤلا. وفقا للعالم البريطاني، فإنه في العام 2600، يمكن أن تختفي البشرية تماما بسبب زيادة السكان وزيادة استهلاك الطاقة.

    وقال العالم هوكينغ "إن هذا النمو الهائل لا يمكن أن يستمر بنفس الوتيرة خلال الألفية القادمة".

    وبحلول عام 2600، سوف يكون سكان العالم جنبا إلى جنب، وسوف يكون استهلاك الكهرباء سببا أوليا في تحويل الأرض إلى كرة نارية.

    الذكاء الصنعي ضد البشرية

    التطور المبهر للذكاء الصنعي يمكن أن يعرض البشرية للخطر، وكرر الفيزيائي البريطاني هذه المقولة مرات عديدة.

    وقال:

    أنا خائف من أن الذكاء الصنعي سوف يكون قادرا على استبدال البشر، وإذا قام الناس بإنشاء فيروسات برمجية، سيقوم أحد ما بإنشاء الذكاء الصنعي الذي سيتمكن من تحسين وتكرار نفسه بنفسه وكأنه كائن عاقل حي.

    ترامب عدو المناخ

    يعتبر قرار الرئيس الأمريكي ترامب الانسحاب من اتفاقية المناخ قرارا ذو عواقب مناخية وخيمة لا رجعة فيها.

    ويجمع هذا الاتفاق ما يقارب 200 دولة وهو يخطط لاحتواء الاحترار العالمي مع حلول العام 2100، ويمكن أن يكون قرار دونالد ترامب خطوة أخيرة نحو خلق مشاكل مناخية خطيرة.

    وقال هوكينغ "يعتبر التغير المناخي أحد أكبر الأخطار التي نواجهها. ومن خلال رفض الحقائق التي تشهد على ذلك والانسحاب من "اتفاقية باريس للمناخ"، فإن دونالد ترامب سوف يلحق أضرارا بيئية لا يمكن تجنبها على كوكبنا الجميل، مما سيضر بالطبيعة وبالأجيال القادمة وأهمها أطفالنا"…

    انظر أيضا:

    خبير أمريكي يكشف تاريخ وتفاصيل نهاية العالم
    أخطأوا في فهم المايا...نهاية العالم ليست في 2012 بل 2017
    إنذار من 15 ألف عالم: اقتربت "نهاية العالم"
    شاهد "نهاية العالم" في كاليفورنيا
    الكلمات الدلالية:
    اخبار نهاية العالم, أخبار كوكب الأرض, نهاية العالم, ستيف هوكينغ, كوكب الأرض, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    رائد فضاء روس كوسموس الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
    أفضل صور الفضاء لعام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
    خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك