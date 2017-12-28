العلماء الروس يكتشفون معدنا جديدا

سبوتنيك . ويحتوي المعدن على الكالسيوم والزنك والنحاس والفوسفور، والباتاغايت لونه أزرق فاتح بالكاد ملحوظ، ومكون من لوحات رقيقة، تتشكل على سطح النحاس الأصلي، وهي هشة وسهلة للكسر، بحسب ما ينقله إعلام الجامعة

واكتشفه العلماء ليس بعيدا عن باتاغايا (أحد المراكز الإدارية في جمهورية ساخا في جبل كيستر). وكان يقع في الثلاثينيات من القرن الماضي، غولاغ في تلك المنطفة، وكان السجناء يستخرجون القصدير فيها.

وتم جمع عينات من المادة الجديدة مرة أخرى في أواخر الثمانينات، ولكن في ذلك الوقت كان من المستحيل دراسة وفك هيكلها. واتضح أن المعدن الجديد ليس له نظائر بين المعادن والمواد غير العضوية.

ومع ذلك، فإنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن القيمة العملية للباتاغايت.

ذكرت مجلة العلوم، سابقا، وكان اختراق هذا العام هو اكتشاف الفيزيائيين الروس، موجات الجاذبية، التي ولدت خلال اندماج النجوم النيوترونية.