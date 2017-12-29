كشف حقائق صادمة عن "أذكى أشرار العالم"

كشف علماء مجموعة من الحقائق الجديدة المذهلة، ربما تكون صادمة للبعض عن "أذكى أشرار العالم".

© AFP 2017/ Don Emmert ديناصور يغطيه الريش وبحجم حيوان الراكون يدهش العلماء

"أذكى أشرار العالم ما قبل التاريخ"، ذلك هو اللقب الذي حصل عليه "تراينصور ريكس" أو كما يعرف باسم "تي-ريكس".

أشار فيلم وثائقي جديد ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية محتواه، إلى أن علماء الحفريات اكتشفوا أن الشكل الحقيقي لـ"تي-ريكس" مختلف تماما عما كان سائدا في الثقافة الشعبية منذ عقود طويلة.

وأظهر الفيلم الوثائقي، الذي أعده، كريس بيكهام، إلى أن الشكل الحقيقي لـ"تي-ريكس"، وفق الحفريات، كان ذو شعر أسود كثيف، وخصلات ريش أسود، وحاجبين برتقاليين حول عينيه، ونمش يغطي معظم جسده.

Tufty hair, orange eyebrows, freckles and no roar: What tyrannosaurus rex was REALLY like — Daily Mail https://t.co/oGzT8RUIW4 — Dinosaur watch (@Dinosaurwatch) December 28, 2017

ولكن المفاجأة الأكبر، أن صوت الهدير، الذي اشتهر به في أفلام "حديقة الديناصورات" أو "الحديقة الجوراسية" الشهيرة، قد يكون غير موجود أساسا، لأن أحباله الصوتية، قد لا تكون تصدر أي أصوات هدير، بل مجرد همهمات غير مسموعة تقريبا يتواصل بها مع أقرانه، ليجهز على فريسته.

وأوضح أن صوت الدمدمة أو الهمهمة، التي يصدرها "تي-ريكس"، تستخدم الموجات فوق الصوتية، وتكون مسموعة بالكاد للأذن البشرية، لكنها قادرة على قطع مسافات طويلة، والتواصل مع مختلف أقرانه من التيرانصورات.

According to a new BBC documentary, T. rex actually looked like a big time clown dumbass. Roar probably sounded like a horn honking pic.twitter.com/enHUCW7G2o — Patrick Monahan (@pattymo) December 29, 2017

كما أشار إلى أن العلامات البرتقالية حول العينين، ربما كانت تستخدم في التودد إلى الجنس الآخر، أو تشير إلى السن أو الرغبة في ممارسة الجنس.