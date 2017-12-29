دراسة: الخط السيئ للأطباء يتسبب بمقتل سبعة آلاف شخص سنويا

كشفت دراسة حديثة أعدها المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة السر وراء كتابة الطبيب وصفة الدواء بطريقة غير مفهومة.

وبينت الدراسة عدة أسباب، بينها ضيقُ حجم ومساحة الورقة التي يكتب عليها الطبيب وصفته، أما السبب الآخر فمرتبط بازدحام مواعيد الطبيب، ما يجعله يكتب الدواء بسرعة مع التركيز على توضيح الأحرف الأولى المميزة للدواء، دون غيرها. بحسب موقع "البيان".

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth دراسة تربط بين التعرض لمستويات محدودة من التلوث والوفاة

أما السبب الثالث فعزته الدراسة، لإدراك الأطباء بأن الخط سيحفظ في ملفات، ولن يعودوا لينظروا إليه مرة أخرى.

لكن سوء الخط لدى الأطباء له مضاعفات خطيرة تفوق بكثير صعوبة فهمه فقط.

فالخط السيء للطبيب المشخص يصعب مهمة الصيدلي في قراءته، وتأمين الدواء الصحيح للمريض ما يتسبب في مقتل سبعة آلاف شخص سنوياً بحسب الدراسة.

ويعاني نصف مليون شخص من إصابات سنوية في الولايات المتحدة فقط، بسبب الدواء الخطأ وفق الدراسة ذاتها.

وأثبتت الدراسة أن نسبة الخطأ في شراء الدواء بناء على وصفة مقدمة عبر البريد الالكتروني لا تتعدى 10%.