"أبل" تجهز مفاجأة سرية تحدث ثورة في عالم "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن شركة "أبل" الأمريكية تجهز "مفاجأة سرية" ستحدث ثورة في عالم هواتف "آيفون".

وأشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إلى أن "أبل" سجلت براءة اختراع "غريبة" على عالم الهواتف الذكية.

وتعمل براءة الاختراع الجديد على جعل هواتف "آيفون" المقبلة "أكثر "واقعية"، حيث سيتم تثبيت ما يشبه "النافذة" في الجزء العلوي من تلك الهواتف.

وستسمح تلك النافذة الشفافة للمستخدمين في رؤية "العالم الحقيقي" من الجزء العلوي لهواتفهم.

Apple files patent for a mysterious iPhone 'window' that could be used to view virtual objects in the real world https://t.co/Gc5JgoZjRs — Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2017

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ولكن من غير المعروف إذا ما كان تلك النافذة سيكون لها مهام أخرى استثنائية أم لا.

ومن المتوقع أن يتم دعم براءة الاختراع الجديدة في هواتف "آيفون"، خلال عام 2018 المقبل.