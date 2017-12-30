"أبل" تجهز مفاجأة سرية تحدث ثورة في عالم "آيفون"

وتعمل براءة الاختراع الجديد على جعل هواتف "آيفون" المقبلة "أكثر "واقعية"، حيث سيتم تثبيت ما يشبه "النافذة" في الجزء العلوي من تلك الهواتف.
وستسمح تلك النافذة الشفافة للمستخدمين في رؤية "العالم الحقيقي" من الجزء العلوي لهواتفهم.
Apple files patent for a mysterious iPhone 'window' that could be used to view virtual objects in the real world https://t.co/Gc5JgoZjRs— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2017
ولكن من غير المعروف إذا ما كان تلك النافذة سيكون لها مهام أخرى استثنائية أم لا.
ومن المتوقع أن يتم دعم براءة الاختراع الجديدة في هواتف "آيفون"، خلال عام 2018 المقبل.
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