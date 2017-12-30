مكايدة "ساخرة" من شركات تكنولوجية لـ"أبل" بشأن فضيحتها الأخيرة

نشرت عدد من شركات التكنولوجي الكبرى مجموعة من البيانات، التي وصفتها مواقع بأنها تندرج تحت بند "المكايدة الساخرة" ضد منافستهم "أبل" الأمريكية.

وقالت شركتي "إل جي" و"سامسونغ" الكوريتين الجنوبيتين إنهما لا يتعمدان إبطاء أي من النسخ القديمة لهواتفهم.

ويعد ذلك البيان "تلميحا ساخرا" من تلك الشركات، لأزمة "أبل" الأخيرة، واعترافها بتعمد إبطاء النسخ القديمة من "آيفون" بسبب مشكلة في البطاريات.

ولكن تقارير صحفية عديدة اتهمت "أبل" بأنها تتعمد إبطاء نسخ هواتفها، حتى تجبر مستخدميها على شراء هواتف أحدث، وهو ما دفع عديدين إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الأمريكية.