اليوغا تخفف من أعراض فترة انقطاع الطمث

وتوصلت الدراسة إلى أن اليوغا كانت أفضل في تخفيف أعراض انقطاع الطمث والقلق المرتبط بهذه الأعراض، التعرق الليلي وجفاف المهبل والألم أثناء ممارسة الجنس.
وقال كبير الباحثين، هولغر كريمر، مدير الأبحاث في إدارة الطب الباطني والتكاملي بمستشفى "إسن" وجامعة "دايسبورغ — إسن" بألمانيا "كانت هناك بالفعل إشارات في دراسات سابقة إلى أن اليوغا قد تكون مفيدة في تخفيف الأعراض النفسية المرتبطة بانقطاع الطمث مثل الاكتئاب أو مشاكل النوم".
وأوضحت الدراسة الجديدة أن اليوغا كانت أفضل من أي رياضات أخرى وكذلك من التثقيف الصحي في تخفيف الأعراض، واشتملت الدراسة على أربع تجارب سريرية من الولايات المتحدة وثلاث من الهند وتجربتين من كل من البرازيل والصين وتجربة من كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية.
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