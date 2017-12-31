اليوغا تخفف من أعراض فترة انقطاع الطمث

أشارت مراجعة لأبحاث قائمة بالفعل إلى أن النساء اللائي دخلن مرحلة انقطاع الطمث ويمارسن اليوغا قد تخف لديهن أعراض هذه الفترة مثل التعرق الليلي أكثر ممن لا يمارسن اليوغا.

وفحص فريق البحث بيانات 1306 امرأة في 13 تجربة سريرية مختلفة وطلب من بعض المشاركات بشكل عشوائي ممارسة اليوغا مع عدم منح الباقيات أي علاج أو اللجوء لنوع مختلف من التدخل مثل التثقيف الصحي أو أشكال أخرى من التدريبات الرياضية، بحسب ما نقلته "رويترز".

وتوصلت الدراسة إلى أن اليوغا كانت أفضل في تخفيف أعراض انقطاع الطمث والقلق المرتبط بهذه الأعراض، التعرق الليلي وجفاف المهبل والألم أثناء ممارسة الجنس.

وقال كبير الباحثين، هولغر كريمر، مدير الأبحاث في إدارة الطب الباطني والتكاملي بمستشفى "إسن" وجامعة "دايسبورغ — إسن" بألمانيا "كانت هناك بالفعل إشارات في دراسات سابقة إلى أن اليوغا قد تكون مفيدة في تخفيف الأعراض النفسية المرتبطة بانقطاع الطمث مثل الاكتئاب أو مشاكل النوم".

وأوضحت الدراسة الجديدة أن اليوغا كانت أفضل من أي رياضات أخرى وكذلك من التثقيف الصحي في تخفيف الأعراض، واشتملت الدراسة على أربع تجارب سريرية من الولايات المتحدة وثلاث من الهند وتجربتين من كل من البرازيل والصين وتجربة من كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية.