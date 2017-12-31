العلماء يجدون طريقة لانقاص الوزن دون ممارسة الرياضة

ويثق الباحثون من أن اختراعهم سوف يساعد على تقليل كمية الدواء اللازم لفقدان الوزن، لأن اللاصق يتطلب كمية أقل.
وقال البروفيسور بنغ تشن "أن هدفنا هو خلق لاصق غير مرئي وغير مكلف يمكن للجميع استخدامه بسهولة".
وأظهر اختبار الاختراع في الفئران أن الدهون البيضاء بدأت تتحول إلى اللون البني في اليوم الخامس من ارتداء اللاصق. ففقدت الحيوانات الوزن، كما انخفضت مستويات الكوليسترول فيها.
وفي وقت سابق أصبح يعرف عن التأثير السلبي للبدانة على الخلايا الجذعية التي تنتج الدم.
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