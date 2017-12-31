"نوكيا 3310" يعود بثوب جديد "ثوري" في 2018 بـ67 دولار

قررت شركة "نوكيا" الفنلندية طرح نسخة محدثة من هاتفها الأشهر "نوكيا 3310"، خلال عام 2018.

وستدعم النسخة الجديدة الاتصالات بنظام "الجيل الرابع LTE"، وعدد من التحديثات الأخرى.

ومن المتوقع أن يتم طرح النسخة الجديدة في مطلع العام المقبل 2018، بعسر 67 دولار أمريكي فقط، بعدما طرحته في معرض نظمته هيئة صينية، خلال الأيام الماضية.

وكانت النسخ السابقة من "نوكيا 3310" تعتمد على الجيلين الثاني والثالث فقط من الاتصالات.

For the #tech nerd minimalist An LTE version of Nokia’s 3310 may be coming https://t.co/Xp42Xsts7i pic.twitter.com/WewPWWISuj — TramayneDye (@TramayneDye) December 31, 2017

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وقررت "نوكيا" أن تضيف في النسخة الجديدة نسخة مدمجة ومتوافقة مع الهاتف من تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب".