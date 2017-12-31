هذه العادة قد تصيبك بالفشل الكلوي

© Sputnik. Sergey Guneev مشروب "سحري" يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصى

قال موقع "فيثوغ" الأمريكي إن تأخر الذهاب إلى المرحاض هي عادة خطيرة يمكن أن يمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي، مشيرا إلى أن "احتباس البول" في المثانة قد يؤدي إلى الضغط على الكلى وتدميرها إذا تكرر هذا الأمر بصورة مستمرة.

ولفت الموقع إلى أن البعض يتجاهل خطورة هذا الأمر بسبب الإنشغال أو لأي أسباب أخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ضغط زائد على الكليتين، إضافة إلى ارتداد المواد التي تم التخلص منها مسبقا على الكلى يمكن أن يؤدي إلى تأثر وظائفها بدرجات متفاوتة.