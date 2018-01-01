اليوم...العالم على موعد مع أول ظاهرة فلكية نادرة في 2018

يشهد سكان العالم اليوم الاثنين، أول ظاهرة فلكية نادرة، وذلك مع بداية العام الجديد 2018.

© RIA Novosti. Pavel Lisitsyn ظاهرة القمر العملاق

بحسب ما نشرته وكالة "ناسا" الفضائية، فإن الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، سيشهد ظهور ما يسمى بـ"القمر العملاق"، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة.

وأضافت أن "القمر العملاق" يعتبر الأكبر حجما، لأنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948.

ومن الممكن أن تشاهد "القمر العملاق" من جديد في 31 يناير/ كانون الأول، إذا لم تتمكن من مشاهدته أول أيام العام الجديد 2018، ولكن في المرة الثانية سيحمل اسم "القمر العملاق الأزرق".

According to NASA, January’s first full moon — nicknamed a wolf moon — will take place on January 1 and it will be a supermoon. It’ll be the first of 2018 and it will be closely followed by another just weeks later.https://t.co/6bLlVWkQuQ pic.twitter.com/wfszYQ6uVv — News 4, WIVB-TV (@news4buffalo) December 28, 2017

​وسيمتاز "القمر العملاق الأزرق" بأن لونه سيميل إلى الاحمرار الدامي، وذلك لتوازي الشمس مع القمر وكوكب الأرض، ما يعني أن الأرض ستحجب أشعة الشمس، التي ستنعكس في المقابل على القمر.

وسيكون أفضل توقيت لمشاهدة "القمر العملاق" هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية من دون سحب.