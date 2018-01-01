العثور على دواء لمرض "الزهايمر"

عثرت مجموعة من العلماء في جامعة لانكستر على دواء يستخدم لعلاج مرض السكري، ويمكن إستخدامه في علاج مرض الزهايمر و عدد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، بحسب مانشر موقع "يوريكاليرت".

© AP Photo/ Wong Maye-E, File العلماء الروس يكتشفون عقارا للوقاية من مرض الزهايمر

أجرى العلماء عددا من التجارب على عدد من الفئران لمعرفة مدى إستجابتها للدواء و كانت النتائج مرضية.

ليقوم العلماء بتطوير عقارب مكون من 3 مواد أساسية و هي الببتيد-1 و ببتيد إنسولينوتروبيك و الجلوكان، التي تحفز الأنسجة.

ويرجح سبب الإصابة بمرض"الزهايمر" و عدم وجود كمية كافية من هذه المواد في الدماغ.

وقد لوحظ تجاوب الفئران مع العقار الممنوح لهم، الأمر الذي أدى لمنع وفاة الخلايا العصبية و الحفاظ على عملها.