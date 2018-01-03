تطبيق جديد لزيادة عمر البطارية بأجهزة "آيفون"

تم كشف الستار عن تطبيق جديد مخصص لأجهزة ماك وآيفون وآيباد من شأنه إطالة عمر البطارية ومراقبة أدائها، وتقديم تحليل مفصل وعميق لاستهلاكها.

© Sputnik. Ramil Sitdikov خطوات بسيطة ستطيل عمر بطارية هاتفك بصورة لا تتخيلها

ووفقا لموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، التطبيق هو "Battery Health 3" ويوفر مزية لإطالة عمر البطارية عن طريق إغلاق التطبيقات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، كما يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات مخصصة من قبلهم حول مستوى شحن البطارية.

ويقدم التطبيق إحصائيات دقيقة وموسعة حول البطارية بما فيها، مستوى الطاقة، ووضع البطارية، ودرجة الحرارة، والقدرة وغيرها.

كما يتيح التطبيق إمكانية مزامنة أجهزة آيفون وآيباد لمراقبة أداة البطارية، حيث تفيدك هذه الإحصاءات بمعرفة سبب ضعف أداء جهازك إن كان من أداء البطارية أم لا.