ضربة قوية من "أبل" لـ"سامسونغ" في "آيفون X بلس"

وجهت شركة "أبل" الأمريكية ضربة قوية إلى منافستها "سامسونغ" الكورية الجنوبية، بإعلانها تفاصيل جديدة عن "آيفون X بلس".

ومن المتوقع أن تطلق شركة "أبل" هاتفها "آيفون X بلس" في وقت لاحق من عام 2018 الجاري.

وقررت الشركة الأمريكية أن تعتمد في هذا الهاتف على شاشة من نوع "أوليد" من إنتاج شركة "إل جي" بدلا من شاشات "سامسونغ" التي دعمت بها هاتفها "آيفون X" الحالي.

ومن المتوقع أن تكون شاشة "آيفون X بلس" الجديدة بقياس يصل إلى 6.5 بوصة، بجانب نسخة أخرى بقياس 5.8 بوصة.

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iPhone X Plus Hands On Video With Physical Mockup & Comparison Vs iPhone X Vs iPhone 8 Vs iPhone 8 Plus Vs Note 8!https://t.co/9keEU83NAS



Retweets are appreciated! 🙏👍#iPhoneXPlus #iPhoneXPlusHandsOn #iPhone pic.twitter.com/lTE5U1Mccz — Aaron Mason (@AaronAMason) December 28, 2017

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وأرجعت بعض التقارير ذلك الأمر، إلى السعر المرتفع، الذي وفرت من خلاله "سامسونغ" شاشات "أوليد" لهواتف "آيفون X".