ضربة قوية من "أبل" لـ"سامسونغ" في "آيفون X بلس"

وقررت الشركة الأمريكية أن تعتمد في هذا الهاتف على شاشة من نوع "أوليد" من إنتاج شركة "إل جي" بدلا من شاشات "سامسونغ" التي دعمت بها هاتفها "آيفون X" الحالي.
ومن المتوقع أن تكون شاشة "آيفون X بلس" الجديدة بقياس يصل إلى 6.5 بوصة، بجانب نسخة أخرى بقياس 5.8 بوصة.
Have You Seen The iPhone X Plus? Check It Out Here 👇— Aaron Mason (@AaronAMason) December 28, 2017
iPhone X Plus Hands On Video With Physical Mockup & Comparison Vs iPhone X Vs iPhone 8 Vs iPhone 8 Plus Vs Note 8!https://t.co/9keEU83NAS
Retweets are appreciated! 🙏👍#iPhoneXPlus #iPhoneXPlusHandsOn #iPhone pic.twitter.com/lTE5U1Mccz
وأرجعت بعض التقارير ذلك الأمر، إلى السعر المرتفع، الذي وفرت من خلاله "سامسونغ" شاشات "أوليد" لهواتف "آيفون X".
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